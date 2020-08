Positieve coronatest bij KV Mechelen, match tegen Anderlecht niet in gevaar

Spelers, staf en directie worden bij KV Mechelen regelmatig getest op COVID-19. De laatste keer was één test positief. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en is 7 dagen in quarantaine gegaan, zo meldt de club.

KV Mechelen heeft contact opgenomen met de medische staf, de Pro League en Anderlecht, de tegenstander zondag. Omdat alle andere testen negatief waren, is er geen reden om de match tegen Anderlecht niet te laten doorgaan.