Kiki Bertens past voor US Open: "Quarantaine bij terugkeer brengt gravelseizoen in gevaar"

"Na lang nadenken heb ik besloten niet naar Amerika te gaan voor de toernooien van Cincinnati en de US Open", schrijft Bertens op Instagram. "De situatie rond COVID-19 is nog dusdanig zorgwekkend dat de gezondheid van iedereen voorop staat en de controle over dit virus uiteraard prioriteit heeft."

Ook de nieuwe maatregelen die in Nederland van kracht zijn, hebben haar afgeschrikt. "Zo heeft onze premier gisteren ook aangegeven dat we na een bezoek aan Amerika twee weken in quarantaine zouden moeten. Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten. Ik hoop dat de situatie snel een positieve wending zal krijgen en wens iedereen een goede gezondheid toe."

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, zegde eerder al af. Bij de mannen meldde onder anderen Rafael Nadal zich af. Oud-winnaars Andy Murray en Kim Clijsters hebben een wildcard ontvangen. Ook David Goffin en Elise Mertens nemen deel.