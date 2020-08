Favorieten aan vooravond Sanremo: "Op de Poggio heb ik weinig renners te vrezen"

Van Aert: "Hoef geen schrik te hebben in de sprint"

"Dat is het verschil met vorig jaar, toen ik aan winnen dacht toen ik met de besten boven kwam op de Poggio, maar ik dacht wel dat ik daarvoor moest wegrijden. Ik had te weinig vertrouwen in mijn sprint. Dat zou ik nu anders doen. Er zijn veel scenario's die mij passen."

"Ik had het gevoel dat er met een goeie positie nog meer mogelijk was. Ik hoef alvast geen schrik te hebben in de sprint, zeker niet na een zware koers."

"Milaan-Turijn was een goeie race om mijn benen te testen in de sprint en om te wennen aan het gewring en de positionering, want ook dat is belangrijk in Sanremo."

Wout van Aert deed met zijn zege in de Strade Bianche en zijn 3e plaats in sprintkoers Milaan-Turijn weinig moeite om zich weg te steken voor Milaan-Sanremo.

Naesen: "Op de Poggio heb ik niet veel mensen te vrezen"

Oliver Naesen eindigde vorig jaar tweede, maar toch figureert hij dit jaar weinig op de favorietenlijstjes. "Mijn voorbereiding was supergoed, maar de Strade Bianche was superslecht. Het was 40°C en dat heeft mijn moteurke helaas niet overleefd."

"In Milaan-Turijn was ik woensdag weer supergoed, dus het is in orde. Vorig jaar heb ik mijzelf ontdekt in Milaan-Sanremo en dat smaakt naar meer. De Poggio is een bergje dat mij ligt. Ik heb daar niet veel mensen te vrezen."

"De enige vraag is: wie neem je met je mee over de top? Zullen jongens als Ewan nog mee zijn? Dat is de belangrijkste vraag."