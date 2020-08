Fabio Jakobsen is wakker, Pools ziekenhuis is positief: "Alleen praten lukt niet"

Na enkele bange dagen is er nu hoopgevend nieuws over Fabio Jakobsen. De dokters hebben de Nederlander deze voormiddag met succes uit zijn kunstmatig coma gehaald. In een kort bericht meldde de Ronde van Polen dat zijn toestand "goed" is.

Ondertussen heeft Pawel Grünpeter, de vicedirecteur van het ziekenhuis, meer details gegeven over zijn toestand. "We zijn blij met hoe hij het doet", vertelde hij aan de Poolse pers. "Hij is bij bewustzijn, ademt zelfstandig, hij kan al zijn ledematen bewegen en hij kan communiceren. Alleen praten lukt niet."

Zijn verwondingen blijven wel ernstig. Na zijn zware val op woensdag werd er zelfs even gevreesd voor zijn leven. Hij werd 5 uur lang geopereerd en daarna in een kunstmatig coma gehouden. Als bij wonder liep hij geen schade op aan zijn ruggengraat, schedel en brein.