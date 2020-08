Emotionele Dylan Groenewegen: "Op dit moment denk ik enkel aan Fabio, niet aan fietsen"

"Moet in rechte lijn naar finish en heb dat niet gedaan"

"Sorry voor mijn fout", slaat Groenewegen mea culpa. "Ik kan de klok jammer genoeg niet terugdraaien, dat zou heel gemakkelijk zijn. Het is een sprint en ik maak een fout. Je hoopt natuurlijk nooit dat het zou uitpakt. Ik moet in een rechte lijn naar de finish en dat heb ik niet gedaan. Ik hoop nu enkel het beste voor Fabio."

Ondertussen gaat het al iets beter met Jakobsen , dat vernam ook Groenewegen vandaag. "Ik hoop dat hij volledig herstelt. Laat het duidelijk zijn dat ik het nooit heb gewild zoals het nu allemaal is. Voor mezelf is het geen opluchting, nog steeds niet. Ik heb een fout gemaakt omdat ik van mijn lijn afwijk en daar heb ik heel veel spijt van."

Groenewegen, die zelf zijn sleutelbeen brak bij de zware val in Polen, kon zijn tranen amper bedwingen in een gesprek bij NOS. Wat ging er door zijn hoofd op het moment van de "feiten"? "In zo'n sprint denk je eigenlijk niet veel, buiten dat je als eerste over de finishlijn wil komen."

"Voorlopig raak ik geen fiets aan"

Patrick Lefevere reageerde heel scherp na de valpartij. De ploegmanager van Deceuninck-Quick Step wil zelfs naar de rechter stappen. Wat denkt Groenewegen daarvan? "Iedereen is heel emotioneel, dat ben ik ook. Het is de keuze van Patrick om zo te reageren. Daar kan ik niet veel over zeggen."

"Nogmaals: ik heb dit zeker niet bewust gedaan en gun Fabio dit niet.

We zien wel wat er met mij gebeurt de komende maanden. Ik heb geen zin om aan fietsen te denken op dit moment. Ik ga voorlopig de fiets ook niet aanraken. Aan sprinten denken is heel ver weg."

"Als sprinter ben je je bewust van de gevaren en ik rijd graag mooie sprints, maar dat was dit niet. Helaas zijn dit de gevolgen."

"In de uren na de sprint heb ik eigenlijk enkel aan Fabio gedacht en aan zijn familie. Ik heb nog niet veel geslapen ondertussen. Het lijkt me vrij logisch dat ik de sociale media al even niet meer bekeken heb. Ik blijf wel op de hoogte van het nieuws over Fabio. Ik hoop dat ik in de toekomst nog mooie duels met hem kan uitvechten."





"Het is nog niet het juiste moment om contact met de omgeving van Fabio te hebben. Ik zal dat zeker in de toekomst doen, maar op dit moment is de timing nog niet goed."