Dumoulin na 1e koers in 420 dagen: "Het is als skiën, dat verleer je niet"

Tom Dumoulin probeerde zijn ploeggenoot Primoz Roglic in de openingsrit van de Tour de l'Ain naar de zege te piloteren, maar kon zelf ook nog een ereplaats in de wacht slepen.

"Ik heb bewezen dat ik goed uit de lange trainingsperiode ben gekomen", zegt de voormalige Giro-winnaar. "Ik moest er af en toe wel weer inkomen. Het voelde gek om weer te vechten voor een plaatsje in het peloton. Maar dat is zoals skiën, dat verleer je niet. Een betere test kon ik me niet wensen."

Dumoulin reed voor het eerst in het geel van Jumbo-Visma. In de voorbereiding op de sprint werd al meteen duidelijk dat de veelbesproken wisselwerking met onder meer Primoz Roglic en Steven Kruijswijk best wel eens kan werken in de Tour. "Alleen jammer dat Primoz het niet kon afmaken. Hij zat zelf ook op zijn limiet, denk ik."