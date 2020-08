De bal rolt weer dit weekend: hoe en waar kan je de JPL volgen?

Bij Sporza op Radio 1, met Extra Time en met hoogtepunten op sporza.be

Live op tv: (voorlopig) niet bij Telenet, wel bij Proximus en Orange

De rechten van het Belgisch voetbal zijn voor de komende vijf seizoenen in handen van Eleven Sports. Wie alle matchen wil kunnen bekijken, heeft enkele opties. Zo is er een online-abonnement bij Eleven Sports zelf. Dat kost zo'n 15 euro per maand of 150 euro per jaar. Daarmee kan je de matchen streamen.

Wie op tv wil kijken, zit goed bij Proximus en Orange. De nieuwe Eleven Sports-kanalen waarop het voetbal zal uitgezonden worden, zitten in de sportpakketten van beide aanbieders.

Telenet, tot dit seizoen de grote speler, heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken met Eleven Sports. Er wordt nog onderhandeld, maar voorlopig lijkt het water tussen de partijen te diep. Telenet-klanten kunnen het Belgisch voetbal dus niet met hun Play Sports-abonnement volgen.

Telenet doet wel een toegeving naar de klant. Vanaf dinsdag 11 augustus is er een korting van 10 euro per maand op alle huidige en nieuwe Play Sports-abonnementen en dit zolang er geen overeenkomst bereikt wordt met de rechtenhouder.