Broers Dewaele (Soulwax) steken Pro League-tune in synthesizerjasje

David en Stephen Dewaele vliegen de wereld rond om op te treden met hun band Soulwax of om platen te draaien als het deejaycollectief 2 Many DJ's. Daarnaast werken ze in hun DEEWEE-studio's in Gent aan remixes en producties voor grote en kleine artiesten.

Hun jongste productie is er een voor het Belgische voetbal. Met hun synthesizers en drumcomputers hebben ze een nieuw anthem voor de Pro League geschreven, weg van de traditionele orchestrale sporthymnes, naar een hedendaagse sound.

Het nieuwe anthem zal te horen zijn in de stadions, op televisie en op de sociale media.

"Het was een grote uitdaging om een anthem te creëren dat zowel in een stadion als op een scherm goed klinkt. We zijn aan de slag gegaan met de gezangen van elke supportersgroep in de Pro League en hebben die vervolgens in een melodie gegoten", leggen de broers Dewaele uit.