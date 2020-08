Broer van Dendoncker verlaat Club Brugge voor Brighton

Lars Dendoncker is de 6 jaar jongeren broer van Wolves-speler Leander. Waar Leander in de jeugd voor Anderlecht koos, genoot Lars zijn opleiding bij Club Brugge.

Maar voor de 19-jarige Dendoncker bij blauw-zwart kan doorbreken, steekt hij al het Kanaal over. "Brighton was een makkelijke keuze. Coach Graham Potter geeft jonge spelers veel kansen en dat trok mij aan", zegt Dendoncker, die net als zijn broer zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten kan.

Dendoncker zal in eerste instantie voor de beloften van Brighton uitkomen. "Het was altijd al mijn droom om in Engeland te voetballen. Ik sprak erover met Leander en hij zei me dat Engeland een ervaring is die je eens moet meemaken. Er zijn heel wat goeie trainers, die me beter zullen maken, niet alleen tactisch maar ook fysiek."