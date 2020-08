"Youssouph Badji is nog niet klaar om spits nummer 1 van Club Brugge te zijn"

"Had sneller antwoord verwacht tegen Antwerp"

"Je kan de bekerfinale een beetje vergelijken met een atleet die naar de Olympische Spelen gaat en een paar seconden te laat aan zijn finale van de 100m begint. Dat is het verhaal van die finale geweest. We hebben samen de juiste conclusies getrokken en nu moeten we voort. Het is nu een nieuw seizoen en we beginnen aan een marathon."

Met wat heeft dat te maken? "Een verstoorde voorbereiding zorgt voor een vreemde dynamiek. We zaten met vier zieke basisspelers en niemand wilde ziek worden. Daardoor was niemand bezig met het verhaal van de positieve agressie. Ik had een veel sneller antwoord verwacht en daar hebben we ook over gepraat achteraf."

"De basis viel weg in de eerste helft: gezonde agressie, loopwerk zonder bal, beschikbaar maken voor ploegmaats, pressing,... Daar zijn we lang heel goed in geweest, maar tegen Antwerp niet."

Club Brugge verloor vorige zaterdag verrassend de bekerfinale. Welke conclusies trok trainer Philippe Clement, met het oog op de competitie-opener van morgen tegen Charleroi? "Tegen Antwerp zijn we voor het eerst in meer dan een jaar tijd aan een wedstrijd begonnen met het idee van enkel met het aanvallende bezig te zijn."

"Hoop op reactie tegen Charleroi"

Charleroi is morgen vanaf 16.30u de eerste horde voor Club Brugge. Clement verwacht een reactie van zijn spelersgroep. "Ik zou me hard vergissen, mocht dat niet het geval zijn."

"Ik heb me heel boos gemaakt tijdens de rust van de bekerfinale omdat ik veel jongens niet herkende op het veld. De reactie was er wel in de tweede helft en ik hoop morgen ook tegen Charleroi."

"Dat wil niet zeggen dat we daarom 5x alleen voor de doelman zullen komen en hen zullen wegtikken, want daar is Charleroi gewoon te goed voor. Dat hebben we vorig jaar ook ondervonden, het was 2x heel moeilijk tegen Charleroi."

Wie moet voorin voor de goals zorgen? De jonge Badji, lichtpunt in de bekerfinale, of toch Krmencik, die in een oefenwedstrijd 3x scoorde. "Badji is een jongen met veel kwaliteiten op die leeftijd, maar hij is nog niet klaar om spits nummer 1 te zijn van Club Brugge voor een heel seizoen lang."

"Als we dat proberen, gaan we hem opbranden. We werken elke dag met hem en hij maakt goede ontwikkelingen door. We willen hem op de juiste manier brengen, net zoals we dat met bijvoorbeeld Charles De Ketelaere hebben gedaan."