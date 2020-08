Zonneveld: "Jakobsen en Groenewegen zijn twee baasjes, met positieve voorgeschiedenis"

Het nieuws over de vreselijke valpartij van Fabio Jakobsen is natuurlijk ook in Nederland groot nieuws. De twee hoofdrolspelers in dit dramatische verhaal - Jakobsen en Groenewegen - zijn Nederlanders. Thijs Zonneveld ziet enkel verliezers.

"Het is eerst en vooral verschrikkelijk wat er gebeurd is. Er zijn enkel verliezers in dit verhaal, met Fabio Jakobsen op kop natuurlijk. Ik ben al blij dat hij het overleefd heeft, eerlijk gezegd", vertelt AD-journalist Thijs Zonneveld. "Dat Dylan Groenewegen in de fout gaat, daar kan je niet over discussiëren. Hij wijkt eerst van zijn lijn af in een poging Jakobsen af te schrikken, maar door op het laatste moment ook het gat dicht te gooien, riskeer je lijf en leden. " "Het is volkomen terecht dat hij uit de wedstrijd is gehaald en de zaak doorverwezen is naar de disciplinaire commissie van de UCI. Ik denk dat er weken of maanden schorsing zullen volgen." Van een voorgeschiedenis tussen de twee Nederlandse spurtbommen is geen sprake. "Als ze een voorgeschiedenis hebben, dan is het een goede. Ze zijn een beetje dezelfde types." "Beide twee baasjes, die erg overtuigd zijn van zichzelf, hetzelfde management delen, over veel dingen hetzelfde denken en al veel duels uitgevochten omdat ze vaak dezelfde programma’s rijden. Dat was altijd op een respectvolle manier."

"Ik begrijp van de Jumbo-Visma-ploeg dat Groenewegen er helemaal kapot van is. Hij zal dit heel zijn carrière meedragen. In een klap staat hij te boek als kamikaze. Dus ook hij is een verliezer, al is het door eigen toedoen." "Gisterenavond was Groenewegen helemaal in shock door de toestand van Jakobsen en dat zal de volgende dagen of weken enkel verbeteren afhankelijk van de fysieke toestand van Jakobsen."

Groenewegen en Jakobsen in Valencia begin februari.

Over de valpartij van Jakobsen is het laatste woord nog niet gezegd. "De ernst van de zaak zit namelijk in de consequenties. Zal Jakobsen opnieuw fietsen? Wanneer?", zegt Thijs Zonneveld. "Wat Groenewegen betreft verwacht ik wel dat Jumbo-Visma nog met maatregelen zal komen. Maar de vraag is wat er nog meer zal gebeuren. Er is enerzijds een tuchtrechtelijk aspect. Daarnaast is er een strafrechtelijke vervolging waar Patrick Lefevere nu om roept." "Ik begrijp dat hij dat doet in de hitte van het moment, maar ik denk dat het weinig kans maakt. Het is niet iets dat het spel en de sport overstijgt." "Wat ik persoonlijk wel zou toejuichen is dat er een civiele zaak komt gericht tegen de organisatoren. Groenewegen gaat sportief in de fout, maar waar veel mensen aan voorbijgaan is dat deze finish in de Ronde van Polen ieder jaar wordt bestempeld als de gevaarlijkste finish van het jaar, omdat ze in een afdaling ligt." "In Polen pakken ze uit met "de snelste sprint in het profwielrennen" en ze blijven dat maar organiseren op een relatief smalle weg, met dranghekken die bij elke kermiskoers staan." "Mark Cavendish viel in de Tour langs de hekken, maar Jakobsen ging gewoon door de hekken omdat het hekken zijn die dit niveau onwaardig zijn."