Westerlo krijgt ongelijk in kortgeding en moet in 1B blijven spelen

Toen de Pro League vorige week besliste dat OH Leuven en Beerschot allebei naar 1A mochten, voelde Westerlo zich tekortgedaan.

Westerlo won afgelopen seizoen geen enkele periode in 1B, maar eindigde wel als eerste over beide periodes heen.

De Kemphanen vonden dat ze minstens evenveel recht hadden op een plek in 1A als de verliezer van de promotiefinale (OHL), aangezien er nergens in de statuten staat dat die verliezer recht zou hebben op promotie mocht er een 2e club naar 1A stijgen.

Westerlo had daarom de Pro League en de Voetbalbond gedagvaard in kortgeding. Maar de club kreeg nu ongelijk van de rechter. Dat betekent dat Westerlo in 1B blijft.