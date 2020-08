Virale infectie steekt stokje voor Pauwels' herstart in Ronde van de Ain

"Serge was goed op weg om deze week zijn seizoen te hernemen", vertelt CCC-ploegdokter Max Testa. "Recent sukkelde hij echter met onverklaarbare vermoeidheid, waarop we hem onderzochten. Volgens de testresultaten heeft Serge last van een lichte virale infectie, gelukkig niet iets om ons zorgen over te maken." De diagnose staat wel de herstart van zijn wielerseizoen in de weg. Pauwels moet verstek laten gaan voor de Ronde van de Ain. De Pool Michal Paluta zal hem vervangen. Ook het Critérium du Dauphiné van 12 tot 16 augustus komt te vroeg.

We zullen Serges herstel opvolgen en hem terugzien aan de startlijn zodra hij daar klaar voor is. Max Testa, ploegdokter CCC

De ploeg benadrukt dat er geen sprake is van COVID-19. Testa bevestigt: "Pauwels heeft herhaaldelijk negatief getest op COVID-19, op dat vlak is er dus geen reden tot ongerustheid."

"Het is belangrijk dat we nu meer dan ooit zeker zijn dat onze renners gezond zijn vooraleer ze in de koersomgeving terechtkomen. We zullen Serges herstel opvolgen en hem terugzien aan de startlijn zodra hij daar klaar voor is."

Hoewel dit een ontgoocheling is, ben ik toch blij dat het niet iets is waar ik me zorgen om moet maken. Serge Pauwels