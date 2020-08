Van der Wiel wil comeback maken bij RKC Waalwijk: "Ik ben verliefd op dit spelletje"

Van der Wiel zal de komende periode met RKC bekijken wat de toekomst van hun samenwerking brengt. De verdediger is vanaf vandaag op het trainingsveld van Waalwijk te vinden. En hij wordt er ook toegevoegd aan de selectie.

46 keer kwam Van der Wiel in actie voor de het Nederlands elftal. Tijdens de historische WK-finale tegen Spanje in 2010 was hij ook van de partij. Verder speelde de Amsterdammer voor Ajax, Paris Saint-Germain en Fenerbahçe. Later maakte hij nog deel uit van Cagliari en Toronto FC waar hij zijn carrière een voorlopige halt toeriep.