Standard-coach Montanier kiest (geschorste) Zinho Vanheusden als kapitein

Standard heeft een nieuwe trainer en die koos ook een nieuwe kapitein. Philippe Montanier gaf de aanvoerdersband aan Zinho Vanheusden.

De Fransman duidde ook drie vicekapiteins aan. Dat zijn de doelmannen Arnaud Bodart en Jean-François Gillet en middenvelder Samuel Bastien. Die laatste zal zaterdag tegen Cercle de aanvoerdersband dragen, omdat Vanheusden geschorst is voor een rode kaart die hij vorig seizoen kreeg in de laatste match (tegen STVV).

Montanier vreest wel dat de afwezigheid van fans tegen Cercle een impact kan hebben. "De steun van het publiek is erg belangrijk voor deze ploeg. We zullen die kracht dus elders moeten vinden. Iedereen zal nog net dat tikkeltje meer moeten geven."

Voor middenvelder Selim Amallah is het doel duidelijk: "we moeten ons plaatsen voor Play-off I. Voor Standard is dat een must, we zullen er dus alles aan doen om in de top 4 te eindigen."

Het duel met Cercle ziet Amallah met vertrouwen tegemoet. "We voelen ons mentaal en fysiek sterk en de groep hangt goed aan elkaar. We haalden ook goede resultaten in de voorbereiding en dat geeft vertrouwen."