Nog slachtoffers na val in Polen: Movistar-renner heeft gebroken nekwervel

Bij de enorme valpartij net voor de finish van de eerste etappe raakten veel renners uit het peloton betrokken. Fabio Jakobsen was het zwaarste slachtoffer, maar lang niet het enige.

Ook Eduard Prades belandde door het voorval in het ziekenhuis. De wielrenner van Movistar brak een van zijn halswervels. De 32-jarige Spanjaard kwam hard in aanraking met de hekken die na de crash her en der over de aankomststrook verspreid lagen. Hij houdt ook letsels aan zijn rug, schouder en ribben over.

Prades komt vandaag uiteraard niet aan de start van de tweede etappe in de rittenkoers. Prades wordt vanuit Katowice overgebracht naar het hoofdkwartier van Movistar in Pamplona, waar hij verder onderzocht zal worden en kan herstellen.