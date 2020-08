Michel Wuyts na zoveelste spurtincident: "Sprinten in banen is valabel voorstel"

"Ik mis excuses, ik mis een mea culpa"

Dylan Groenewegen stuurde gisteren rond de middag een tweet uit waarin hij zei dat hij het "verschrikkelijk" vindt wat er gebeurd is en dat hij met zijn gedachten alleen maar bij Fabio Jakobsen is.



Michel Wuyts is niet onder de indruk van die woorden. "Ik mis excuses. Ik mis een mea culpa. Voor mij volstaat dit niet. Dit zijn prefab-zinnen, mede bedacht door PR-mensen die vooruitkijken naar mogelijke gevolgen: "Kunnen we nu al schuld bekennen? Als we dat doen, rijden we ons nu misschien al vast." Hier is dus over nagedacht."



Wie is Dylan Groenewegen eigenlijk? Hij wordt na dit incident door de goegemeente gretig met pek en veren ingesmeerd, maar Wuyts kent de renner als een slimme, bedachtzame man.



"Het komt misschien vreemd over als ik zeg dat Groenewegen best een aimabele jongen is. Je kunt er een écht gesprek mee voeren, hij is een typische Amsterdammer, rechttoe rechtaan, met zin voor splijtende humor, een beetje cynisch ook."



"Hij is als renner wel eens over de schreef gegaan in een sprintduel waar Oliver Naesen bijna het slachtoffer was, maar als ik diep graaf en zijn Tour-overwinningen bekijk, zie ik geen abnormale manoeuvres."