Michel Wuyts: "Aan dit afwijkende gedrag moet paal en perk gesteld worden"

Michel Wuyts werd gisteren koud gepakt door het slechte nieuws vanuit de Ronde van Polen. "Ik kreeg in de vooravond een sms'je van een familielid. Daar stond in: "Dylan... Crapuleus"."

"Dat triggerde. Ik heb de beelden meteen daarna een keer of 10 na elkaar bekeken en was telkens ontzettend versteld over de manier waarop Groenewegen flagrant in de fout ging."



"De gevolgen van de impact hebben natuurlijk een invloed op de beoordeling, maar ik heb het op deze manier - frontaal in beeld en vooraan voor winst - zelden zo ernstig gezien."



Dylan Groenewegen wordt na zijn beweging overal keihard aangepakt. Kan iemand zijn verdediging in deze omstandigheden op zich nemen?



Wuyts: "Je kunt onmogelijk goedpraten wat hij doet. Hij deed het namelijk in twee tijden. Hij had de sprintersreflex door de deur dicht te klappen, maar toen die deur op een kier stond, gaf hij ook nog eens een serieuze kwak, met een elleboog erbij. Dus eigenlijk is de inbreuk dubbel."



"Het was een sprint op een dalende, rechte lijn, met een snelheid van 80 km/u. Je moet dat dus in "real time" beoordelen. Het ethische beoordelen verdwijnt in die omstandigheden en maakt plaats voor instinct-reacties. Met andere woorden: ook voor bestialiteiten."



"De organisatie is op haar beurt een 2e keer in de fout gegaan, omdat de veiligheid niet in acht genomen is. Die boardings op de hekken lagen er bij wijze van spreken los op en fladderden in het rond."



"Er was ook geen sprake van opblaasbare veiligheidsboardings en nieuwe concepten zoals die nu in Vlaanderen bestaan, waarbij de impact van de renner die er tegenaan vliegt geneutraliseerd wordt, zodat het lichaam niet teruggeworpen wordt. In Polen bestaat dat blijkbaar niet, met alle gevolgen vandien."