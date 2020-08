Losada: "Nog 3 à 4 gerichte aankopen nodig, maar we doen geen zotte dingen"

Vanuit eerste provinciale werkte Beerschot zich de voorbije jaren weer op tot het hoogste niveau. Maandag speelt het zijn eerste wedstrijd in 1e klasse A tegen KV Oostende.

"Ik denk wel dat we er klaar voor zijn", zegt coach Hernan Losada. "We waren in onze voorbereiding volledig gefocust op de promotiefinale. Door de onzekerheid of we in 1A of 1B zouden moeten aantreden, was het moeilijk om transfers te doen. We zijn dus in het nadeel tegenover de andere clubs. Maar we zullen geen excuses inroepen."

"De basis van het team staat er alvast. We hebben alleen nog 3 à 4 gerichte transfers nodig. Spelers die een meerwaarde kunnen zijn, geen kwantiteit. Maar we zullen geen zotte dingen doen."

Met welke ambitie stapt Beerschot in dit avontuur? "We willen zo snel mogelijk zekerheid hebben over het behoud. Alles boven de 14e plaats is goed en af en toe willen we ook eens verrassen tegen de grote clubs. Tegen Antwerp? Dat zijn natuurlijk 2 mooie derby's. Ik kijk er al naar uit."