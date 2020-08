Lefevere: "Verwijt Groenewegen een moordaanslag, niet meer en niet minder"

Jumbo-Visma-renner Dylan Groenewegen deed woensdag in de sprint de deur dicht voor Fabio Jakobsen, die op huiveringwekkende wijze in de dranghekken gekatapulteerd werd. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step ligt in een kunstmatig coma in het ziekenhuis van Katowice. Zijn toestand is stabiel.

Meteen na de rit was Patrick Lefevere al vernietigend voor Groenewegen. "Ze moeten hem in de gevangenis steken. Ik stap naar de rechtbank. Zulke acties horen niet thuis in het wielrennen. Dit is een criminele daad", schreef Lefevere op Twitter.

Een dag later slikt hij bij Radio 2 niets in van die woorden. "Ik verwijt hem een moordaanslag, niet meer en niet minder. Als je maar met twee renners bent en je voelt duidelijk dat de andere je voorbij sprint en je rijdt hem "met zijn klikken en klakken" in de nadarhekken, dan is dat gewoon een aanslag. Zo simpel is het."

"Wat als het niet bewust was? Dan moet je mij een keer uitleggen wat dan wél bewust is. We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie klacht in te dienen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Fabio Jakobsen heeft alle beenderen in zijn gezicht gebroken. Het is heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft."