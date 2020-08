Julien Lieber stopt met motorcross: "Ik heb mijn droom beleefd"

Aanvankelijk betaale Julien Lieber nog leergeld in de MX2-klasse van het motorcross, maar vanaf 2014 ging de bal dan toch aan het rollen. Lieber was plots een titelkandidaat en ook een welkome aanvulling voor de Belgische ploeg voor de Motorcross der Naties. Zowel in 2014 (zilver) als in 2015 (brons) leverde dat eremetaal op.

Maar door blessures verdween de Waal de laatste jaren naar de achtergrond. Die blessures nopen hem nu ook om er op zijn 26e een punt achter te zetten. "Ik had nooit gezegd dat het doek zo vroeg zou vallen voor mij."

"Toch ben ik dankbaar op wat ik allemaal bereikt heb. Ik heb voor geweldige teams gereden tegen de beste rijders ter wereld. Op een gegeven moment stond ik zelfs aan de leiding van het kampioenschap."

"Ik heb de hele wereld overgevlogen en heb de droom beleefd die ik al sinds ik klein was had. Het is moeilijk om te beschrijven welke gevoelens dit afscheid allemaal met zich meebrengt."