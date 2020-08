John Higgins pot eerste maximumbreak op WK snooker in 8 jaar

De Schot John Higgins is al meer dan 20 jaar een van de topfiguren in het snooker. Ook dit jaar behoort hij tot het kransje favorieten voor de wereldtitel. Maar op weg naar een mogelijk 5e bekroning heeft Higgins alvast een andere mooie prijs opgeraapt.

Higgins slaagde er tegen de Noor Kurt Maflin in om alle rode ballen te laten volgen door zwarte ballen en vervolgens ook nog eens alle kleuren weg te spelen. Goed voor het maximum van 147 punten.

De mensen thuis zaten dan misschien wel op het puntje van hun stoel, in het Crucible Theatre in Sheffield was er niemand om in de vreugde van Higgins te delen. De Schot balde zijn vuist na zijn nummertje en kreeg ook nog een covid-veilige elleboog van zijn tegenstander.

De eerste maximumbreak sinds Stephen Hendry in 2012 levert John Higgins zo'n 45.000 euro op. Hij schaart zich ook in een select clubje dat een maximum wist te scoren op het WK: Ronnie O'Sullivan (3 keer), Stephen Hendry (3 keer), Jimmy White, Ali Carter, Mark Williams. en Cliff Thorburn, die er in 1983 als eerste in slaagde.