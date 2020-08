Genk doet opmerkelijke transfer: 47-jarige Peter Kerremans versterkt de club

Peter Kerremans mag zich de allereerste "hygiënemanager" in het Belgische voetbal noemen, zo klopt KRC Genk zich op de borst.

Wat is zijn taak? “Onze Chief Cleaning Officer (kortweg CCO) poetst en ontsmet de bezoekende kleedkamer en is verantwoordelijk voor het opruimen van het uitvak", zegt KRC Genk.

"Vroeger was het een kwestie van beleefdheid om het stadion van de bezochte ploeg netjes achter te laten. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is dat voor ieders gezondheid van levensbelang.”

Peter Kerremans is een "Genkie" pur sang. "Er stroomt blauw bloed door zijn aderen. Als kind supporterde Peter – nog voor de fusie met Waterschei - al fanatiek voor KFC Winterslag aan de Noordlaan."

"Bovendien was onze nieuwe collega in het verleden al als vrijwilliger actief voor onze club: als steward en later ontving hij de vrienden en familieleden van de spelers als host in de hoofdtribune.”

Peter Kerremans draagt hygiëne, orde en netheid hoog in het vaandel. Dat hoeft niet te verbazen. Door de heropflakkering van het coronavirus moet Kerremans echter nog even warmlopen langs de zijlijn.

"In afwachting van zijn grote debuut geven we Peter een persoonlijke poetstraining. Zo leren we de juiste ontsmettingstechnieken aan en brengen we de nodige kennis bij over poetsproducten. Daarnaast doorloopt hij een communicatietraining."