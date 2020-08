Eerste wedstrijd in 5 maanden voor Bart Swings en meteen winst

De wedstrijd in Deventer maakte deel uit van de marathon inline cup van de Nederlandse schaatsbond. In een afvallingskoers was Bart Swings de Nederlander Crispijn Ariëns en de Duitser Felix Rijhnen te snel af.

Als gevolg van de coronacrisis was Swings vijf maanden niet op wedstrijden in actie geweest. Zijn laatste race dateerde van begin maart, tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen.

In andere jaren nam Swings na het schaatsseizoen een pauze van een maand, om zich vervolgens op het skeeleren te concentreren.