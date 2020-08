Eddy Planckaert: "Groenewegen sprintte op adrenaline, maar ging 100% in de fout"

"Wat Groenewegen deed, kan niet door de beugel"

"Dat is nooit goed te keuren. Dat kan niet door de beugel. Oké, door Groenewegen ging de adrenaline van de sprinter die nog 30 meter verwijderd was van de zege. Maar dat praat zijn actie niet goed, hij gaat 100 procent in de fout."

"Maar Jakobsen is een topsprinter, die nooit remt en hij heeft gelijk ook. Er is op dat moment ook nog een plaatsje voor Jakobsen om Groenewegen te passeren."

"De reactie van Groenewegen gisteren was die van een sprinter. Maar het is geen goede reactie", zegt Planckaert.

Eddy Planckaert was een topsprinter in de jaren 80 en weet maar al te goed hoe hevig massasprints er kunnen aan toegaan.

We hebben eigenlijk 2 slachtoffers met wie ik allebei medelijden heb. De ene is er natuurlijk veel slechter aan toe dan de andere.

"Groenewegen is verbrand voor de rest van zijn leven"

"En hoe moet Groenewegen nu verder door het leven? Niemand zal nog respect hebben voor hem in het peloton. Ik zou niet in Groenewegens plaats willen zijn."

"Ik hoop in de eerste plaats dat alles goedkomt met Jakobsen en dat hij nog een normaal leven kan leiden. Dat is het allerbelangrijkste."

"Mentaliteit van sprinters moet veranderen"

Volgens Planckaert moet de mentaliteit van sprinters veranderen. "Topspurters zijn jonge wilde stieren als ze voor de zege sprinten. Maar dat wil niet zeggen dat je iemand in de nadarhekken moet rijden."



"De mentaliteit van sprinters moet veranderen: als je geklopt bent of voelt dat je geklopt wordt, blijf dan op je lijn. Dan zullen er minder ongevallen zijn in de sprint."

Planckaert neemt ook de organisatoren op de korrel. "Wie legt er nu een sprint bergaf? Bij zo’n sprint wordt het minste foutje afgestraft, want die renners rijden met een snelheid van 80 km/u."



"Bovendien was de laatste kilometer 1 lange rechte lijn. Elke sprinter weet dat dat levensgevaarlijk is. Renners zitten op millimeters van elkaar te fietsen bij een snelheid van 75 km/u. Als een renner dan nog eens van zijn lijn afwijkt, heeft de andere renner geen reactievermogen meer bij zo’n snelheid."

Tot slot pleit Planckaert ook voor ex-sprinters in de wedstrijdjury. “Er zouden op z’n minst 3 oud-sprinters in de jury moeten zitten: een smeerlap, een brave en een neutrale sprinter. Laat die mensen dan met de andere juryleden beslissen over sprinters die over de schreef gegaan zijn."

"Als ik gisteren in de jury gezeten had, zou ik Groenewegen voor 2 weken geschorst hebben. Maar mensen die zelf niet gesprint hebben, kunnen moelijker oordelen over manoeuvres in de sprints."