Coronacrisis heeft ook impact op prijzengeld van US Open

De totale dotatie van het toernooi bedraagt 53,4 miljoen dollar (45 miljoen euro). Vorig jaar werd het prijzengeld nog verhoogd naar een record van 57 miljoen dollar (48 miljoen euro). Dit jaar strijken de winnaar en de winnares van het enkelspel elk 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) op, tegenover 3,85 miljoen dollar (3,2 miljoen euro) vorig jaar.

Voor de spelers en speelsters die zich kunnen plaatsen voor de eerste ronde stijgt het prijzengeld evenwel, als compensatie voor de lage inkomsten die ze dit jaar hebben omdat het seizoen maandenlang heeft stilgelegen.

Voor een plaats in de 1e ronde krijgen ze 61.000 dollar (51.000 euro), tegenover 58.000 dollar (49.000 euro) vorig jaar. Kwalificatie voor de 2e en 3e ronde levert evenveel op als bij de vorige editie, respectievelijk 100.000 en 163.000 dollar (84.000 en 137.000 euro).

De US Open gaat eind deze zomer van start op Flushing Meadows in New York. Het zal een editie in mineur worden, want heel wat topspelers lieten al weten niet naar de Verenigde Staten te zullen afreizen. Dinsdag liet ook titelverdediger Rafael Nadal weten dat hij past voor het toernooi.