CL-teams afgewogen: luis Atletico, vermoeid City, Bayern en PSG zonder ritme

Eindelijk is morgen ook de Champions League terug. Met de terugmatchen van de achtste finales en een eindtoernooi in Lissabon zoekt de belangrijkste voetbalcompetitie ter wereld de opvolger van Liverpool. Stef Wijnants frist het geheugen op en wikt de kansen van de overgebleven teams.

Atletico luis in de pels

Precies 149 dagen geleden rolde de bal voor het laatst in de Champions League. Het was niet zomaar een bal. Met een welgemikte counter in de 120e minuut bezegelde Alvaro Morata het lot van titelverdediger Liverpool. Atletico Madrid heeft enkele dagen voor Covid-19 het Europese voetbal lamlegde de grootste verrassing van het afgelopen seizoen bij elkaar gevoetbald op Anfield Road. De ploeg van Diego Simeone is niet de enige die zich al voor de kwartfinales geplaatst heeft. Ook Atalanta (tegen Valencia), PSG (tegen Dortmund) en RB Leipzig (tegen Tottenham) hadden toen nog geen idee dat ze pas in augustus opnieuw in actie zouden komen. De UEFA besliste in juni om het getormenteerde Europese seizoen alsnog te redden om vanaf de kwartfinales een minitoernooi in één stad te spelen. Dinsdag probeert het frivole Atalanta Paris Saint-Germain de weg naar de halve finale te versperren, een dag later strijden Atletico en RB Leipzig voor een plaats bij de laatste vier. De kwartfinales en halve finales (uiteraard ook de finale) worden in één wedstrijd gespeeld in de stadions van Sporting of Benfica in Lissabon. De uiteindelijke finale vindt op zondag 23 augustus om 21u plaats in het Estadio da Luz van Benfica.

Symboliek in Bergamo

Van die vier kwartfinalisten (door loting is al bepaald dat één van hen later de finale zal spelen) heeft nog nooit iemand de EC I/CL gewonnen. Atletico liep zich de voorbije jaren twee keer te pletter in de finale tegen buur Real, maar ruikt nu kansen. Diego Simeone houdt ervan om als een luis in de pels van de tegenstanders te kruipen en zal zijn spelers in Lissabon tot het uiterste drijven. Voor Atalanta en RB Leipzig is dit CL-seizoen een ongekend avontuur. Nog nooit raakten ze tot in de kwartfinales. Leipzig zal het tegen Atletico zonder zijn beste speler moeten doen. Timo Werner, met 4 goals erg belangrijk op weg naar de laatste acht, is intussen al getransfereerd naar Chelsea en mag dus niet meespelen. Helaas mag Werner overmorgen ook niet met Chelsea aantreden tegen Bayern München. Hetzelfde geldt overigens voor Leroy Sané die intussen de overstap maakte van Manchester City naar Bayern München. De prijs voor het aantrekkelijkste voetbal in Italië was dit seizoen weggelegd voor Atalanta. Rode Duivel Timothy Castagne dweilt zonder verpinken de flanken af en heeft met Papu Gomez de beste middenvelder van de Serie A in zijn gelederen. In Bergamo hebben ze dit seizoen pas de eerste keer de hymne van de Champions League mogen aanhoren. Symbolischer zou het Europese seizoen niet kunnen eindigen als Atalanta op 24 augustus de Beker met de Grote Oren zou mogen tonen aan de zwaar geteisterde bevolking van Lombardije.

PSG zonder ritme

Maar aan die kant van de tabel staat natuurlijk Paris Saint-Germain op nummer één bij de bookmakers. Neymar en co hebben in Frankrijk al lang niets meer te bewijzen en de Qatarese eigenaars zijn haast geobsedeerd om de CL te winnen. Met het vermijden van toppers als Manchester City/Real, Barcelona, Juventus of Bayern München is het dus een uitgelezen kans om de macht te grijpen. Het is hoogst onzeker dat Kylian Mbappé fit zal geraken nadat hij in de bekerfinale op een schandalige manier van het veld werd geschopt. Zonder Mbappé zal alle gewicht op de schouders van Neymar komen te liggen. Door het stopzetten van de Franse competitie kampt PSG met een ander nadeel. Het heeft sinds maart slechts twee matchen met inzet

gespeeld. De finales van de Ligabeker en de Coupe de France werden gewonnen, maar erg overtuigend was het niet en de vraag is of dat volstaat om de tegenstanders fysiek af te troeven? Alle andere ploegen hebben hun nationale competities afgewerkt en hebben meer ritme in de benen.

Verlof voor Bayern, druk voor City

Intussen is het voor de Duitse ploegen Leipzig en Bayern Munchen ook al van eind juni geleden dat de Bundesliga eindigde. Hoe hebben de spelers de korte vakantie verteerd en zijn zij met deze atypische korte voorbereiding omgegaan? Is Bayern, toch een van de favorieten op eindwinst, na de dubbel nog opgeladen en scherp genoeg? En heeft topschutter Lewandowski de korte vakantie goed verteerd? Ook bij Bayern zijn er dus vraagtekens. De Spaanse, Italiaanse en Engelse competities zijn nog niet zo lang geleden afgelopen, dat voordeel zouden ze moeten uitbuiten. Aan de andere kant speelde bijvoorbeeld Manchester City 12 wedstrijden in 6 weken en haperden ze wel eens in de Premier League. Kan het drukke programma Kevin De Bruyne en maats zuur opbreken? Pep Guardiola

wil niet nog eens naast het hoogste voetbalgoed grijpen.

Juventus heeft maar één doel

Maar nog voor het mini-eindtoernooi in Lissabon kan van start gaan moeten aan de andere kant van de tabel nog vier terugmatchen van de achtste finales worden afgewerkt. Morgenavond moet Real Madrid in Manchester City een 2-1 achterstand proberen op te halen en het in eigen land almachtige Juventus staat onder gigantische druk om in eigen huis de 1-0 nederlaag van in Lyon uit te vlakken. Real en Juventus mogen dan wel beide kampioen geworden zijn. Ze reizen met een totaal verschillende insteek naar Lissabon. Voor Real was het een noodzaak om in Spanje nog een keer voor Barcelona te eindigen. Met de titel in La Liga hebben Thibaut Courtois en Eden Hazard de begeerde prijs al binnen. In Madrid ligt de lat altijd hoog, “Ja, we zijn Real Madrid”, en de lijn tussen zelfvertrouwen en arrogantie blijkt in de hoofdstad vaak erg dun te zijn maar dat Zinédine Zidane met 0-2 kan winnen tegen de scoringsmachine van Pep Guardiola geloven slechts weinige socio’s. Voor Juventus was de scudetto business as usual. De 9e titel op rij bracht voor de Oude Dame geen bijzondere vreugde teweeg. Voor Juventus geldt haast hetzelfde als voor PSG: winst in de CL moet het seizoen kleur geven. Cristiano Ronaldo mag dan intussen ook de Serie A bedwongen hebben, voorzitter Agnelli heeft CR 7 enkel binnengerijfd om de allerhoogste glorie te behalen. Het hoofd van coach Maurizio Sarri ligt alvast op het hakblok.

Gerommel bij Barca