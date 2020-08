Beerschot en KV Mechelen halen opgelucht adem: "Blij om thuis te kunnen spelen"

Het was minister van Sport Ben Weyts die woensdag het licht op groen zette voor Beerschot en KV Mechelen. Tot dan was het onzeker of er komend weekend wel gevoetbald zou worden in de provincie Antwerpen en ook groepstrainingen waren niet toegelaten.

"We zijn blij met deze oplossing en we hebben er ook begrip voor dat het wat langer geduurd heeft om deze beslissing te nemen", zegt Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen.

"Maar we zijn wel blij dat we opnieuw normaal kunnen trainen en dat dezelfde regels gelden voor alle clubs in 1e klasse. We vinden het ook belangrijk dat we onze eerste thuismatch in ons eigen stadion kunnen spelen, ook al is het jammer dat de fans er niet kunnen bij zijn."