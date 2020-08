Australische volleykapitein ziet toekomst in België, dicht bij vriendin Hanne Claes

De 26-jarige Staples meet 1,94 meter en vult de positie receptie-hoek in. Sinds 2019 is hij kapitein van het Australische volleybalteam. In totaal speelde Staples al 130 wedstrijden voor zijn land. Daarnaast speelde hij vorig seizoen in Tsjechië, bij Kladno.

Staples wil hier in België, bij zijn vriendin Hanne Claes, naast volleybal ook een professionele carrière uitbouwen op lange termijn. Hij heeft een job bij Mondea, het bedrijf van Tectum-voorzitter Joos Gysen.



"Er bood zich met Max Staples een mooie opportuniteit aan", vertelt Gysen. "Die kans hebben we met twee handen gegrepen. We hebben in het tussenseizoen waardevolle mensen zien gaan en we zien in het nieuwe seizoen weer fantastische spelers komen."



"Toen we twee jaar geleden de stap van Liga B naar de Euromillions Volley League maakten, hebben we gezegd dat we een vaste waarde in de hoogste reeks ambieerden. Stap voor stap proberen we dit dan ook te realiseren. Met de komst van Max Staples en andere spelers zetten we weer een stap vooruit."