Aleksandr Vlasov verzilvert zijn topvorm op de Mont Ventoux

Vorig jaar stond de Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor het eerst op het programma. Toen moest de mythische col maar 1 keer beklommen worden, nu 2 keer, al ging het bij de eerste doortocht "enkel" tot Chalet Reynard.

Toch gebeurde het allemaal op de slotklim. De Colombianen Quintana en Lopez leken het gretigst, maar het was Aleksandr Vlasov die de laatste vluchters kon oprapen.

Richie Porte deed in de achtergrond nog een verwoede poging om terug te keren, maar dat lukte niet. Nummer 3 Guillaume Martin volgde zelfs al op een minuut.

Voor Vlasov is het de bevestiging dat 2020 misschien wel zijn doorbraakseizoen wordt. Eerder werd hij 2e in de eindstand van de Ronde van Provence en enkele dagen geleden klom hij ook met alle toppers omhoog in de Route d'Occitanie, waarin hij uiteindelijk 3e werd.