1e judotoernooi is over 6 weken: "Belgische judoka's hunkeren naar competitie"

Corona gooide ook in de judowereld roet in het eten. De Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld, toernooien geannuleerd. Al ziet het ernaar uit dat de Grand Prix judo van 18 tot 20 september in Zagreb nog steeds doorgaat.

"Ik vermoed dat het toernooi in Zagreb wel zal doorgaan maar niet als Grand Prix", speculeert Technisch Directeur Topsport van de Judofederatie Koen Sleeckx. Hij vreest dat het toernooi niet zal gelden als kwalificatiewedstrijd voor de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio van 2021.