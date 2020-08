US Open onthoofd: "Kans voor Goffin op beste grandslamresultaat ooit?"

De organisatoren van de US Open zitten met klamme handjes, want de toppers die afzeggen blijven maar komen. Onze tennisjournalist Gert Gommé laat zijn licht schijnen over de situatie. "Wie weet zorgt dit voor mogelijkheden voor David Goffin om zijn beste resultaat ooit in een Grand Slam te laten optekenen?", aldus Gommé.

Bang voor de telefoon

Rafael Nadal was vorig jaar de primus tijdens de US Open.

The show must go on

Het aantal coronabesmettingen blijft extreem hoog in New York en –bij uitbreiding- de Verenigde Staten. Maar dat mag de pret niet drukken. De organisatie kreeg groen licht van de Amerikaanse tennisfederatie en er wordt alles in het werk gesteld om het toernooi gespeeld te krijgen. Op 31 augustus beginnen ze eraan, al moeten we altijd met twee woorden spreken. Het spreekt voor zich dat spelers en speelsters getest worden voor het begin van het toernooi. En het is een slimme zet om ook het WTA-toernooi van Cincinnati op Flushing Meadows te spelen. Op die manier zijn de speelsters meer dan een week vroeger ter plaatse en gaan ze in een soort quarantaine op de site van de US Open. Dat kunnen ze doen terwijl ze op niveau blijven spelen en prijzengeld/rankingpunten kunnen verdienen.



Nog iemand?

Het is nog meer dan drie weken voor het begin van de US Open. Veel spelers en speelsters moeten deze week beslissen of ze de oversteek maken. Misschien zijn de afmeldingen die we nu kennen maar het topje van de ijsberg. Voorlopig zal Novak Djokovic het veld aanvoeren, opgejaagd door jonge wolven als Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev. Kan er eindelijk iemand van de nieuwe lichting de hegemonie van de Fab Four (Nadal-Djokovic-Federer-Murray) doorbreken? Ook David Goffin heeft te kennen gegeven dat hij de oversteek zal maken. Wie weet schept dit gehavende deelnemersveld wel mogelijkheden om zijn beste resultaat ooit in een Grand Slam te laten optekenen? Bij de vrouwen zal Elise Mertens met twijfels in het hoofd afreizen. Zij verloor in Palermo haar eerste match sinds de coronabreak kansloos van een Wit-Russische kwalificatiespeelster. Op alle vlakken zijn er nog veel vraagtekens.

Gert Gommé