Nieuwe klim in Milaan-Sanremo: "Colle di Nava zal koers nerveus maken"

"Nieuwe klim is lastiger dan de Turchino"

Ten eerste is de (nieuwe) klim naar Niella Belbo lastiger dan de geschrapte Turchino. De renners moeten 20 kilometer klauteren, met vooral in de beginfase enkele steile stroken.

Het profiel van de vernieuwde Milaan-Sanremo

"Afdaling van 2e klim zal koers nerveus maken"

Een tweede aandachtspunt is de Colle di Nava, een klim over smalle wegen. De top ligt op 70 km van de finish. Maar belangrijker dan de klim is de afdaling. Die is namelijk smal, bochtenrijk en heel snel.

Het is geen al te gevaarlijke afdaling, maar de snelheid zal er wel 35 kilometer lang hoog liggen. Tot bij het binnenrijden van Imperia (op 35 km van de streep). Positioneren voor de afdaling wordt dus heel belangrijk.

Ploegen zullen hun kopmannen nog meer dan andere jaren voorin moeten handhaven, want bij lintvorming in de afdaling is er gevaar op breuken.

Er kan tijdens al dat daalwerk iets ondernomen worden. Maar volgens Piva zal er vooral gekoerst worden in functie van de Cipressa (die enkele kilometers na de afdaling begint).

Piva vatte het mooi samen: "De afdaling van de Colle di Nava zal de koers nerveus maken, de Cipressa zal de koers zwaar maken."