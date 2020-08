Lotto-Soudal: "Bjorg was als renner en persoon belangrijke schakel die wegviel in koers"

Lelangue: "Belangrijk voor ons om hier te zijn"

"De organisatie hier deed vorig jaar al veel en dit jaar opnieuw", zegt Lelangue. "Er was ook al een misviering aan de plaats van het ongeluk en het jongerenklassement is vernoemd naar Bjorg. Dat laatste is het mooiste eerbetoon voor een jonge, beloftevolle renner."

"Daarom willen we hier toch goed vertegenwoordigd zijn. Emotioneel is het hard, maar we moeten verder. Bjorg is iedere dag nog bij ons en dat zal zo blijven, want het is niet alleen een sportief verlies. Bjorg was echt lid van de Lotto-Soudal-familie. Hij was een echte leider ook, en iemand die in je geheugen blijft hangen."

"Hier op dezelfde datum en dezelfde plaats staan, is natuurlijk emotioneel", zegt manager John Lelangue aan Sporza. "Het is belangrijk voor ons om hier te zijn en af te reizen met een sterke ploeg. Als eerbetoon aan Bjorg, maar ook aan zijn familie, de organisatoren en het Poolse publiek, dat ons heeft geholpen vorig jaar."

Op 5 augustus 2019 liep het vreselijke nieuws over de dood van Bjorg Lambrecht (22) binnen. In Polen zijn ze het tragische ongeval nog niet vergeten en uiteraard geldt dat nog meer voor zijn ploeg Lotto-Soudal.

Wellens: "Hij maakte zoveel progressie in de Waalse klassiekers"

4 jaar geleden zette Tim Wellens de Ronde van Polen op zijn palmares. 1 jaar geleden was hij niet van de partij, maar dat maakt het gemis niet minder. “Het is nu 1 jaar geleden en we denken nog altijd aan Bjorg”, zegt Wellens.

“Maar ik heb het al eens gezegd, we moeten hier niet in de Ronde van Polen zitten om aan hem te denken. We denken allemaal aan hem, maar het leven gaat door en we zitten hier nu weer.”

De grote leemte die Lambrecht achterliet, is natuurlijk niet min. “Natuurlijk, hij was bezig aan een fantastisch seizoen, hij maakte zoveel progressie tijdens de Waalse klassiekers. Het is een belangrijke schakel die niet meer in de koers zit. Niet alleen als renner, maar ook als persoon. We missen hem allemaal.”

Even over het sportieve dan, wat zijn de plannen van Wellens in Polen? "Het is mijn eerste wedstrijd na de herstart, maar de trainingen voelden goed aan. Nu is het afwachten hoe het met de trainingen van mijn concurrenten zat. De voorlaatste rit zal de belangrijkste worden voor het klassement. Het wordt een secondespel."