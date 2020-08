Jakobsen werd 5 uur lang geopereerd: "Toestand is ernstig, maar stabiel"

"Onderzoek heeft uitgewezen dat Fabio geen letsels heeft aan zijn hersenen of ruggenwervel, maar door de ernst van de vele verwondingen, ligt hij in een kunstmatig coma. Zijn situatie wordt nauwgezet opgevolgd in het ziekenhuis in Katowice."

Na de weerzinwekkende crash werd Fabio Jakobsen een tijdlang behandeld op de plek van de valpartij, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. "Zijn situatie is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel", liet Deceuninck-Quick Step na middernacht weten.

"Ernstig maar stabiel"

Koersdirecteur Czeslaw Lang: "Ik heb gesproken met de directeur van het ziekenhuis en ik ben een beetje gerustgesteld. Toen ik de valpartij zag, vreesde ik het ergste. Nu weten we dat de toestand van Fabio Jakobsen ernstig is, maar wel stabiel."

Lang had ook nog nieuws over de official die ook slachtoffer was van de crash. "Hij heeft verwondingen aan zijn hoofd, maar is bij bewustzijn en zijn toestand is stabiel."

"Ik wil de dokters en het ziekenhuis bedanken voor hun snelle hulp en ik wens de betrokken renners een spoedig herstel."