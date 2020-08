Het licht staat op groen: competitie kan van start gaan in provincie Antwerpen

Antwerpse profclubs krijgen groen licht om te voetballen: "In de rest van Europa wordt ook gevoetbald"

"Antwerpse Pro League-clubs kunnen onmiddellijk de trainingen hervatten"

Nadat provinciegouverneur Cathy Berx een verbod op contactsporten in de provincie Antwerpen had uitgesproken, hingen twee wedstrijden van de openingsspeeldag van de nieuwe voetbalcompetitie aan een zijden draadje.

"Elk vermijdbaar contact moet effectief worden vermeden"

"Zoals aangegeven in het CELEVAL-advies wordt ter zake ook een kader uitgetekend met concrete richtlijnen bovenop de reeds in detail uitgewerkte protocollen."

"Als je competitie nu niet laat starten, dan ben je COVID-hoofdstad van de wereld"

Alles moet verlopen "volgens de protocollen en de beslissingen van de Veiligheidsraad", klinkt het bij het kabinet van Ben Weyts.

"Ik denk dat je, enkele dagen voor de vooropgestelde startdatum, niet anders kan dan die verantwoordelijkheid zo snel mogelijk opnemen en een duidelijke beslissing nemen, eerder dan opnieuw de bal doorspelen", aldus Weyts.

"Zowat in heel Europa zijn of worden de sportcompetities gestart, zelfs in rode gebieden zoals Barcelona of Leicester wordt er op alle niveaus gesport. Nu onze competities niet van start laten gaan, dan verklaar je jezelf tot zowat de COVID-hoofdstad van de wereld", klinkt het.



De beslissing van Weyts heeft ook betrekking op amateurcompetities. Lokale besturen en de sportfederaties zelf zijn en blijven volgens Weyts wel gemachtigd om strengere maatregelen uit te vaardigen of zelfs competities niet te laten starten.