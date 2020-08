Excuses van Jumbo-Visma na val in Polen, UCI brengt zaak voor Commissie

Dylan Groenewegen leek in de massasprint in de Ronde van Polen net iets te veel van zijn lijn af te wijken. De Nederlander hinderde zijn landgenoot Fabio Jakobsen, die een horrorcrash maakte.

"Onze gedachten gaan uit naar Fabio en de andere betrokkenen", reageert Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen, op Twitter. "Zulke valpartijen zouden niet mogen gebeuren."

"We bieden onze oprechte excuses aan. We bekijken intern wat er gebeurd is voor we een volgend statement maken."