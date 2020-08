Doncic schrijft NBA-geschiedenis (en werkt op de lachspieren van Shaq)

De Dallas Mavericks namen het dinsdagnacht op tegen de Sacramento Kings. In een felbevochten wedstrijd, die pas na een verlenging beslist werd, trokken de Mavericks aan het langste eind: 114-110.

Luka Doncic was zoals zo vaak de grote man bij Dallas. De 21-jarige Sloveen was goed voor een geweldige triple-double: 34 punten, 20 rebounds en 12 assists. Daarmee is hij de jongste speler in de NBA-geschiedenis die een triple-double laat noteren met minstens 30 punten, 20 rebounds en 10 assists.

Doncic zorgde ook nog voor een grappig moment tijdens de match, toen hij op een wel erg lullige manier een dunk vooraan op de ring knalde. Na afloop kon de Sloveen er op Twitter zelf mee lachen.