Denis Odoi: "Ben nu optimistischer over onze kansen in de Premier League"

Het geniale doelpunt duwde de deur richting Premeir League open en nam de enorme druk bij Odoi en zijn ploegmaats weg. "De beleving in een leeg Wembley is natuurlijk heel anders zonder fans. Ik kan goed vergelijken, want 2 jaar geleden stonden we daar ook. Maar de spanning die voor de match door je lijf gaat, is dezelfde hoor."

"Het openingsdoelpunt was gepland", zei Fulham-manager Scott Parker na afloop bij Sky Sports. Denis Odoi bevestigt dat verhaal. "We hadden als ploeg vooraf besproken dat hun doelman (David Raya) vaak ver uit zijn doel staat bij voorzetten vanop de flank om de bal agressief te plukken en meteen de tegenaanal op te zetten. Zo was het ook in hun vorige match tegen Swansea."

Het was een nagelbijter dinsdagavond tussen Fulham en Brentford op Wembley. De promotiematch werd pas in de verlengingen beslist door twee goals van Joe Bryan. Vooral de eerste goal - een rechtstreeks vrije trap die de Brentfort-doelman totaal verraste - werd achteraf veel besproken (zie video).

Hoge standaard

"Ik ben optimistischer dan toen, omdat we meer ervaring hebben nu en beter weten wat we kunnen verwachten. Al weten we dat het opnieuw niet makkelijk zal worden. Twee seizoenen geleden hadden veel mensen ons in de middenmoot van de Premier League verwacht. Dat toont aan dat verwachtingen en realiteit ver uit elkaar kunnen liggen."

De standaard moet hoog zijn, want we weten wat niet voldoende was om vorig jaar in de Premier League te blijven.

"En die standaard moet hoog zijn, want we weten wat niet voldoende was om vorig jaar in de Premier League te blijven. Ik weet niet hoe de club er over denkt, misschien zoeken ze andere kwaliteit nu ze promoveren dan de mijne, maar ik heb een goede band met iedereen binnen de club en wil hier nog even blijven."



Met manager Scott Parker klikt het alvast. "Hij is een emotionele mens naar de groep toe, maar niet naar de buitenwereld. Hij verwacht van zijn spelers wat hij van zichzelf verwachtte: dat ze zich 100 procent inzetten, proberen te voetballen als het kan, maar op een intelligente manier. Hard spelen en in duel gaan als het moet. Zo was hij zelf ook als speler.



"Vanaf dag 1 zei hij dat er geen drie ploegen zouden zijn die Fulham zouden domineren met balbezit. Wij eisen altijd de bal op en willen domineren. De manager weet dat dat in de Premier League vaak niet realistisch zal zijn, maar we zullen toch proberen met voldoende zelfvertrouwen en arrogantie te spelen."