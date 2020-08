Belgian Cat Antonia Delaere verlaat Nantes voor Spaans avontuur

Opgeleid in Boom, nadien actief bij Namen en Castors Braine en uiteindelijk een transfer naar Nantes vorig jaar. Een mooi parcours voor Antoina Delaere, die afgelopen seizoen ook werd uitgeroepen tot "Forward van het Jaar" in Frankrijk.

Delaere (26), vaste pion bij de Belgian Cats, mag zich nu gaan testen in de sterke Spaanse competitie. Ze wordt er de vijfde Belgische in de Liga Fermenia. Ook Jana Raman (Estudiantes Madrid), Serena-Lynn Geldof (Cadi La Seu), Heleen Nauwelaers (Tenerife) et Julie Vanloo (Zaragoza) zijn er actief.

"De Spaanse competitie is de afgelopen jaren enorm gegroeid en is zeer competitief is", klinkt het bij Delaere