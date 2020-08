Arsenal zet 55 werknemers op straat: "We moeten vooruit kunnen blijven gaan"

In een statement verklaart Arsenal dat het de gevolgen van de coronacrisis duidelijk voelt. De inkomsten zijn fors teruggelopen en volgens de Londense club zijn ingrepen noodzakelijk. 55 werknemers verliezen hun job.

"We zijn getroffen door het coronavirus en onze belangrijkste inkomstenbronnen zijn aangetast: onze commerciële activiteiten en inkomsten op matchdagen zijn weggevallen en zullen ook in het volgende seizoen nog lijden onder het virus", klinkt het.

De nummer 8 in de Premier League won zaterdag wel nog de FA Cup en mag zo alsnog naar de Europa League, maar de ontslagenronde is (ondanks de financiële bonus) volgens het clubbestuur onvermijdelijk.

"We hebben hier niet snel over beslist. Met deze aanpassingen kunnen we vooruit blijven kijken en passen we ons aan aan de voetbalwereld na de coronacrisis. Zo kunnen we de middelen hebben om tot de top van Engeland en Europa te behoren."

De zet van Arsenal wordt in Engeland lauw onthaald. Dat medewerkers hun job verliezen terwijl de spelers riante contracten hebben, gaat er bij vele waarnemers niet in. Bovendien zou Arsenal sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang net nu een verbeterd contract willen voorschotelen.