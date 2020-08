5 redenen waarom Philippe Gilbert Milaan-Sanremo vandaag eindelijk wint

1. Gilbert is in topvorm

Het is geen geheim dat Milaan-Sanremo de enige koers is die nog opduikt in de nachtelijke dromen van Philippe Gilbert. Dat Gilbert geen rol vertolkte in de Strade Bianche, hoeft niet meteen voor paniek te zorgen. "Philippe is volledig op gefocust op Milaan-Sanremo", zei Lotto-Soudal-trainer Wim Van Hoolst ons in juni. "Philippe wil dat 5e monument winnen en zal daar heel specifiek voor trainen." De voorbije maanden heeft Gilbert nog meer getraind op inspanningen van 5 à 6 minuten waarin hij een zo hoog mogelijk vermogen trapte. Die inspanning zal Gilbert van pas komen om weg te knallen op de Poggio. Gilbert maakte op stage ook al indruk op zijn ploegmakkers. Op zijn 38e weet de Lotto-kopman natuurlijk maar al te goed hoe hij moet pieken naar een topkoers.

Gilbert sloeg een babbeltje met Burghardt bij de start van Milaan-Turijn gisteren.

2. Gilbert koerst liever in augustus dan in maart

Gilbert rijdt veel liever wedstrijden in de 2e helft van het jaar, dan in maart. Omdat zijn motor na de winter niet meer zo snel op gang komt. Een Milaan-Sanremo in maart komt eigenlijk te vroeg.



Veel liever had Gilbert de Primavera in oktober zien staan op de vernieuwde kalender. Maar koersen op Italiaanse wegen in de zomer moet hem sowieso ook al beter liggen dan in de vroege lente.

3. Een renner minder per ploeg

Omdat Milaan-Sanremo 2 Italiaanse teams extra wou uitnodigen, start elke ploeg met 6 in plaats van 7 renners. Dat is in het voordeel van de offensief ingestelde renners zoals Gilbert. De sprintersploegen hebben allemaal een pion minder om zich te organiseren en om aanvallers in de finale terug te fluiten. Als er gedemarreerd wordt, kan het er dan ook tactischer aan toegaan. Van Gilbert weten we dat hij een meester-strateeg is.

Milaan-Sanremo wordt gereden met ploegen van 6 renners.

4. Parcoursverandering is meer voor- dan nadeel

Noodgedwongen kreeg het parcours van Milaan-Sanremo dit jaar een grondige facelift. De renners laten de beklimmingen van de Turchino en de 3 Capi (Cervo, Mele en Berta) links liggen. In plaats daarvan wacht onbekend terrein met een afdaling die voor nervositeit zal zorgen. Er zal dus meer concentratie vereist zijn van de renners. Nervositeit en concentratie, het zijn twee factoren waarmee Gilbert bijzonder goed kan omgaan.

5. Sprintbom Ewan zorgt voor minder druk bij Gilbert

Met Caleb Ewan heeft Gilbert misschien wel de snelste sprinter ter wereld aan zijn zijde in Milaan-Sanremo. Dat neemt sowieso stress weg bij Gilbert, die de Lotto-ploeg vandaag dus niet op zijn eentje moet dragen.



Als Ewan lang overleeft in de finale, zullen de meeste ogen gericht zijn op de Australiër. Daar kan een ervaren tacticus zoals Gilbert handig gebruik van maken.

Caleb Ewan is medekopman in Milaan-Sanremo.