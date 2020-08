"Milaan-Sanremo kan duel worden tussen Sonny Colbrelli en Sam Bennett"

In de Route d'Occitanie heeft 1 "voorjaarsrenner" veel indruk gemaakt: Sonny Colbrelli.

Hij sprintte in de 2e etappe sneller dan iedereen en dat was geen gemakkelijke aankomst. Van alle Italianen verwacht ik zaterdag het meest van hem.

Ook de naam van Sam Bennett rolt vlotjes over de tongen in het wielerpeloton. In Burgos won hij een etappe op een vrij indrukwekkende manier. Milaan-Sanremo zou dus wel eens kunnen uitdraaien op een duel tussen Colbrelli en Bennett.

De voorbije week konden we ook voor het eerst een glimp opvangen van de Tour-renners. Bernal was heer en meester in de Tour d'Occitanie.

Ik hoor dat Froome ook al een goede indruk maakt. Hij mist wel nog die laatste explosieve inspanning bergop, maar dat kan wel nog goedkomen tegen de Tour.