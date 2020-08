Verrassing: Anderlecht laat spits Kemar Roofe al vertrekken naar Rangers

Kemar Roofe tekende voor 4 jaar in Schotland. "Dit is een zeer grote club, een team met ambitie. Ik weet dat dit de juiste stap is om progressie te boeken."

Roofe moet groeien onder de vleugels van coach Steven Gerrard. "Kemar is een intelligente spits met een neus voor goals. Ik kijk er naar uit om met hem te werken."