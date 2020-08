Sam Deroo mag niet naar trainingskamp club in Turkije: "Broodroof"

Enkele dagen geleden leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Sam Deroo. "Ik had eerst contact opgenomen met Buitenlandse Zaken om te horen hoe ik in Turkije kon geraken", vertelt de volleybalspeler aan Sporza. "Daar stuurden ze mij door naar Binnenlandse Zaken, die mij op hun beurt naar de Luchtvaartpolitie doorverwezen."

"Eerst lieten zij me weten dat het in orde zou komen, maar toen ze mijn officiële documenten zagen, lieten ze me weten dat een volleybalkamp toch geen essentiële reden is. Precies alsof het om een of ander jeugdkamp ging."

"Blijkbaar is er een ministerieel besluit waarin staat dat alles buiten de EU/Schengen rode zone is, waar enkel zorgverleners of mensen met een essentieel beroep naartoe mogen."

"Ik snap dat ze regels moeten aanhouden, zodat bijvoorbeeld Vlaamse toeristen niet op vakantie trekken naar Antalya. Maar iemand die perfect alle nodige documenten kan voorleggen en die niet eens naar België zou terugkeren - want ik zou van daar doorvliegen naar Rusland - mag ook niet vertrekken. Dat vind ik broodroof. De Belgische staat wint daar niets mee. Integendeel, als ik zonder job val, kunnen ze mij nog onderhouden."