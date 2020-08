Remco Evenepoel: "Het is nu toch duidelijk dat ik bergop meekan met de betere renners"

"Ik verwacht dat hier 20 of 30 renners kunnen winnen. Wie mijn concurrenten dan zijn? Ik heb nog niet goed naar de startlijst gekeken. Sommige renners uit Burgos zijn hier. Ook Schachmann en Fuglsang rijden mee en die maken een goeie kans."

"De 3e en 4e rit kun je een beetje vergelijken met de Ardennen, want er zijn toch veel hoogtemeters. Die dagen moet je bij de les zijn voor het klassement. Maar zonder tijdrit en zonder echte cols zullen de verschillen klein zijn."

"Polen is een moeilijke koers om het eindklassement te winnen", viel Evenepoel met de deur in huis tijdens een Zoom-meeting. "De ritten zijn lastig, maar je hebt geen echte cols zoals in Burgos. Dat speelt niet echt in mijn kaart."

Zaterdag schreef Remco Evenepoel de Ronde van Burgos op zijn naam, vanaf morgen koerst de Belgische rondehoop in Polen. Na eindzeges in San Juan, de Algarve en Burgos lijkt een 4 op een rij logisch. Of niet?

"Winnen is geen must"

Remco Evenepoel heeft naar eigen zeggen "een harde koers" nodig om te winnen in Polen. "Iedereen moet op zijn limiet zitten, maar het is jammer dat er geen tijdrit is."

"Al blijft deze koers ook 100 procent voorbereiding op de Ronde van Lombardije (zaterdag 15 augustus). Als ik iets kan rapen, dan zal ik het niet laten liggen. Maar winnen is geen must, neen. Dat is het nooit."

"Het hoofddoel van dit eerste deel is Lombardije, nu over 10 dagen. Ik focus me op die dag en deze week kan ik gebruiken om de laatste details te bekijken om mijn topvorm te behalen."

Met een nieuwe eindzege zou Evenepoel zijn status (voor onder meer de Giro) nog wat opkrikken.

"Mijn status zal niet veranderen als ik blijf winnen. Vorige week was een grote test tegenover de echte klimmers. Burgos was een grotere test om te kijken wat mijn niveau is dan hier in Polen."

"Ik geloofde altijd in mijn klimcapaciteiten. Het was nog altijd niet echt duidelijk voor de buitenwereld hoe goed ik wel zou meekunnen met de topklimmers. Nu is het toch vrij duidelijk dat ik met de besten bergop meekan."