Paulo Dybala uitgeroepen tot beste speler in Italië

De 26-jarige speler van Juventus bezorgde de landskampioen in 33 competitieduels elf doelpunten en elf assists. In totaal scoorde Dybala zeventien keer in 45 matchen en deelde hij veertien assists uit. De Argentijn volgt zo spitsbroeder Cristiano Ronaldo op als laureaat.

Tijdens de kampioenenmatch op 27 juli blesseerde Dybala zich nog aan zijn linkerdij. Maar normaal gezien is hij op tijd fit voor het Champions League-duel tegen Lyon.

Verder viel ook doelman Wojciech Szczesny van Juventus in de prijzen. Stefan de Vrij, ploemaat van Romelu Lukaku bij Inter, werd verkozen tot beste verdediger.

Andere vermeldingen waren weggelegd voor Papu Gomez (teamgenoot van Timothy Castagne bij Atalanta) als beste middenvelder, voor Ciro Immobile (Lazio, topschutter dit seizoen) als beste aanvaller en voor Dejan Kulusevski (Parma) als grootste belofte.