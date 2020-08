Onderzoek legt jarenlang misbruik bloot in Franse schaatswereld

In februari werd het onderzoek gestart na beschuldigingen van voormalig Frans kampioene kunstschaatsen Sarah Abitbol. In haar boek "Un si long silence" vertelde ze dat ze tussen 1990 en 1992 werd verkracht door haar coach Gilles Beyer. Ze was toen een tiener.

Haar onthullingen leidden ook tot het ontslag van Didier Gailhaguet, die jarenlang voorzitter was van de Franse schaatsbond. Hij werd ervan beschuldigd eerdere klachten van misbruik in de doofpot te hebben gestopt.

In het spoor van Abitbol getuigden meer en meer schaatsers over seksueel geweld van coaches over een periode van 30 jaar.