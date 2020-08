Nederland verdedigt Europese titel gemengde ploegentijdrit niet: "Te druk"

Nederland veroverde vorig jaar de eerste Europese titel ooit in de gemengde ploegentijdrit.



Maar eind deze maand zullen de oranjehemden zichzelf niet opvolgen als Europees kampioen. De KNWU laat via een woordvoerder weten dat het door het drukke wielerprogramma niet mogelijk is om een representatief team af te vaardigen.

Nederland haakt ook af voor de individuele tijdrit bij de mannen, die vorig jaar in Alkmaar werd gewonnen door Remco Evenepoel. Bij de vrouwen zal Anna van der Breggen, de Europese kampioene van 2016, zeker wel al deelnemen.

De bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk maken hun selecties voor het EK in Bretagne (24-27 augustus) over een tiental dagen bekend.