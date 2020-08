Louise Carton over eetstoornis: "Eindelijk kan ik zeggen dat het weer goed gaat"

Iets meer dan één jaar geleden deelde Louise Carton (26) in een blogpost haar moedige verhaal met de buitenwereld. De atlete vertelde te kampen met een eetstoornis en al jaren slecht in haar vel te zitten. Iets meer dan een jaar later gaat het al een stuk beter met Carton. "Ik ga nu 3 tot 4 keer lopen omdat ik daar zin in heb, maar ik weet niet of ik nog aan topsport zal doen", zegt ze bij Sporza.

Louise Carton gold jaren als groot atletiektalent. In 2015 werd ze Europees kampioene veldlopen bij de beloften. Bij de profs trok ze die goede lijn door met 3 Belgische titels (2015, 2016 & 2017) en meerdere eindoverwinningen in de CrossCup. Toch was het niet al rozengeur en maneschijn. In een blogpost schreef ze in mei 2019 over haar eetstoornis en andere problemen die al een hele tijd speelden. Alle interviewaanvragen wees ze de voorbije maanden af, maar nu voelt ze zich klaar om er weer over te spreken. "Als ik die blogpost nu teruglees, vind ik het knap van mezelf dat ik het gedeeld heb. Het is een heftig verhaal", zegt Carton, nog altijd maar 26 jaar, aan Sporza. "Het is wel een soort van kantelpunt geweest. Het heeft ook bij anderen veel losgemaakt. Ik ben verontwaardigd dat er zoveel verhalen zijn, maar dat het taboe om het bespreekbaar te maken toch zo groot blijft. Voor mij was het de eerste stap in een lang proces en ik heb geen spijt dat ik het gedaan heb."

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe gaat het nu met Louise Carton? "Goed. Ik denk dat ik voor het eerst in lange tijd weer kan zeggen dat ik me goed voel. Sinds een paar weken zit ik beter in mijn vel en dat is fijn. Het is een opluchting."

"Het proces is zeker nog niet voorbij, maar de eetstoornis begint meer en meer op de achtergrond terecht te komen. Mijn volledige leven wordt er niet meer dagelijks door bepaald. Ik kan nu best genieten van wat ik eet en ik ben trots op waar ik momenteel sta."

"Ik sport momenteel niet meer op het niveau van vroeger. Nu ga ik 3 of 4 keer per week lopen, gewoon omdat ik daar zin in heb. Ik kan daar ontzettend hard van genieten, het is een soort uitlaatklep. Ik doe het gewoon graag." "Als het zou kunnen, zou ik wel meer willen lopen. Ik voel het kriebelen, maar ik mag geen stappen overslaan. Mijn lichaam is op dit moment gewoon totaal niet meer belastbaar. Ik ga nu dus met andere bedoelingen lopen."

Betekent dat dat we Louise Carton niet meer als topsporter aan het werk zullen zien? "Ik sta daar op dit moment eigenlijk niet meer bij stil", zegt ze. "Het is heel simpel: op dit moment kan mijn lichaam het niet aan. Dat neemt niet weg dat ik wel zin heb om meer te gaan lopen. Of dat zal resulteren in opnieuw competitie lopen? Dat kan ik niet zeggen. Ook niet op welk niveau dat dan zou zijn of op welke termijn." "Ik heb me lang vastgeklampt aan het topsport-gegeven, maar op dit moment voel ik geen drang meer om me te bewijzen. Ik weet dat ik hard kan lopen. Op dat vlak heb ik nu wel een knop omgedraaid." "Zonder mij kapot te trainen zou ik in principe ook een deftig niveau kunnen halen. Maar op dit moment stel ik me gewoonweg geen doelen op dat vlak, mijn doelen liggen nu ergens anders." "Ik ga nu eerst genieten van de vooruitgang die ik al geboekt heb, dat is het belangrijkste. Alles gebeurt nu stap voor stap."



Louise Carton wil anderen die in een gelijkaardige situatie zitten blijven steunen. Daarom komt er over een paar maanden een podcast. "We willen eetstoornissen nog bespreekbaarder maken. De podcast wordt in oktober gelanceerd."